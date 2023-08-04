Политик считает, что Китай является лицемерным и не поддержит усилия против России, а лишь делает вид, что поддерживает мир.
Он выразил сомнения в доверии к Китаю, предпочитая сотрудничество с другими странами, такими как ЮАР, Бразилия и Индия.
Политик считает, что Китай является лицемерным и не поддержит усилия против России, а лишь делает вид, что поддерживает мир.
Он выразил сомнения в доверии к Китаю, предпочитая сотрудничество с другими странами, такими как ЮАР, Бразилия и Индия.
admin
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предпринимала все усилия, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить права населения Донбасса.