Украинский депутат раскритиковал Китай за участие в саммите по Украине

06:25 2023-08-04

Александр Мережко, депутат Верховной рады Украины, высказал недовольство участием Китая в предстоящем саммите по Украине, который должен состояться в Саудовской Аравии.

Политик считает, что Китай является лицемерным и не поддержит усилия против России, а лишь делает вид, что поддерживает мир.

Он выразил сомнения в доверии к Китаю, предпочитая сотрудничество с другими странами, такими как ЮАР, Бразилия и Индия.