Моргенштерн стал жить вместе с актрисой Елизаветой Василенко из Украины

Об интрижке Моргенштерна, признанного в РФ иноагентом, в интрижке с актрисой и моделью Лизой Василенко заподозрили в мае. Пару на море застукали за объятиями и поцелуями, сообщает СтарХит

Рэпер решил рассказать сам о своей личной жизни после развода с Диларой. Он не стал отрицать, что у него отношения с 25-летней Лизой.

Напротив - поделился небольшими подробностями. В частности, он уточнил, что съехался с актрисой, которая знакома зрителям не только по сериалу «Школа», но также интимными роликами.

В Интернете нам приписали роман, хотя мы, по сути, вместе живем всего месяц, — сказал 25-летний певец.

Исполнитель прошел с новой избранницей тест на совместимость, и результат поразил. Как выяснилось, Алишер и Лиза друг другу подходят на 88 процентов.

До романа с украинской актрисой певец жил с Диларой Зинатуллиной. Молодые люди поженились в 2021-м году, но через год брак пары дал трещину.