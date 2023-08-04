Для тяжелобольной Селин Дион медики не могут подобрать нужного лекарства

Канадской исполнительнице диагностировали синдром мышечной скованности, который считается неизлечимым заболеванием. Певица превращается будто бы в «живую статую», сообщает Космополитен.

Мышцы артистки начинают бесконтрольно двигаться, тело при этом остается в необычных позах. Медики отмечают, что подобные больные могут терять способность ходить и разговаривать.

Селин из-за проблем со здоровьем вынужденно отменила мировой тур. Сестра артистки Клодетт отметила, что рядом с певицей постоянно находится еще одна их сестра Линда.

Мы не можем найти эффективное лекарство, но так важно надеяться. Если честно, я считаю, что ей больше всего нужен отдых. Она всегда напряжена, старается делать всё на высоте. А сейчас тело просто пытается нечто сказать. И это важно услышать! — поделилась Клодетт.

Семья певицы надеется, что однажды способ борьбы с болезнью будет найден, и она вернется на сцену.