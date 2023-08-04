Шесть человек погибли в Грузии при сходе оползня, свыше 30-ти пропали без вести

Оползень сошел в курортном местечке Шови Грузии. В результате схода погибли 6 человек, свыше 30 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Белта со ссылкой на информационный портал "Новости-Грузия".

ЧП произошло 3-го августа около 15.15 по местному времени. По данным представителя пресс-службы МВД Грузии, двоих погибших спасатели обнаружили сразу, четверых - сегодня утром. В регионе стихия повредила линии электропередач, разрушила дороги и мосты, туристические коттеджи и гостиницу.

Для эвакуации людей привлечено 4 вертолета, в районе размыты дороги и мосты. С 4-го августа из населенного пункта эвакуировали 210 человек, в их числе много детей.

Спасатели сообщают, что еще не сумели пробиться к зоне коттеджей, оказавшеся в эпицентре оползня.

Там, где были коттеджи, фактически ничего уже нет. Спасатели не могут туда пройти, они проваливаются, - сказали в штабе.

Работникам службы спасения приходится с помощью техники расчищать каждый метр. На место чрезвычайного происшествия вылетел премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Шови - курортный поселок, расположенный в высокогорном регионе на высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря.