Китаянка убирала в своей квартире и нашла там клад стоимостью более 50 тысяч долларов

Жительница Китая во время уборки в квартире обнаружила сокровища, спрятанные предыдущими жильцами, сообщает МК.

Как уточняет издание, китаянка переехала в свою квартиру 20-го июля, и сразу затеяла генеральную уборку. Она передвинула шкаф, ободрала обои и увидела в углу стены потайной отсек.

Открыла вмонтированный в стену сейф, и нашла внутри него ювелирные украшения и 5 депозитных сертификатов, – рассказала женщина.

По ее словам, стоимость находки составляет около 400 тысяч юаней (более 50 тысяч долларов). И - стала искать хозяев клада. Как выяснилось, клад принадлежал пожилой паре, и ее уже нет в живых.

Дети супругов продали квартиру, не зная о сокровищах. Сейчас женщина пытается с ними связаться, чтобы вернуть найденные ценности.