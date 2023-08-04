Режиссера и экс-глава «Мосфильма» Владимир Досталь экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

Владимира Досталя, режиссера и бывшего гендиректора «Мосфильма», экстренно доставили в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Газета.ру.

Как уточняет издание, кинематографист на ногах перенес инфаркт, сам того не осознавая. Владимир Досталь почувствовал себя плохо в связи с одышкой при ходьбе и сухом кашле.

Деятель культуры РФ госпитализирован в больнице у режиссера выявили нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий, а также характерные для инфаркта рубцовые изменения.

Ближайшие дни режиссер проведет в больнице, потому что медикам надо провести дополнительные исследования.