Никите Волкову и Лиане Грибе достались главные роли в русской версии турецкого сериала Постучись в мою дверь

Съемки российского аналога "Постучись в мою дверь" уже запущены. Часть материала снималась в российской столице.

Роли главных персонажей достались Никите Волкову, который играл в "Трудных подростках" и Лиане Грибе, известной по проектам "Триггер", "Монастырь".

Волков играет Сергея (в турецкой версии был Серкан), Гриба - героиню по имени Саша (в оригинале сериала - Эда).

Режиссер нашей версии - Всеволод Аравин, снявший такие проекты, как "Динозавр", "Сезон дождей", "ЗАГС".

Транслироваться русский вариант "Постучись в мою дверь" будет на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах.