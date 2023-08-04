В России планируют сокращать рабочий день из-за жары

Вопрос о сокращении рабочего времени во время жары стал предметом обсуждения в Госдуме России. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым рабочий день будет сокращаться в зависимости от температуры воздуха. Целью таких поправок является создание благоприятных условий труда и защита прав работников.

Согласно предложенным изменениям, если температура воздуха составляет +28,5 °C, рабочий день будет сокращаться на один час. Если температура воздуха находится в диапазоне от +28,6 °C до +29 °C, рабочий день будет сокращаться на два часа. При температуре воздуха от +29,1 °C и выше, рабочий день будет сокращаться на четыре часа.

Такие поправки позволят работникам осуществлять свои рабочие обязанности при более комфортных условиях и избегать возможных проблем со здоровьем, связанных с высокой температурой. Это также поможет предотвратить простудные и тепловые удары, которые могут возникнуть в периоды жары.

Законодательные инициативы, направленные на защиту прав работников и улучшение условий труда, являются важным шагом в развитии социальной сферы. Они подтверждают стремление к созданию равных и справедливых условий работы для всех трудящихся.

Такие изменения должны способствовать повышению производительности труда, сокращению заболеваемости и повышению общего благополучия рабочей силы в России.