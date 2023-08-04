В Кремле прокомментировали обвинения Польши в адрес Беларуси

Он подчеркнул, что подобная линия действий не нова и наблюдается уже несколько лет. Эти комментарии Пескова были даны в контексте обвинений Польши в адрес Белоруссии, связанных с наличием бойцов группы "Вагнера" на территории Белоруссии. Кроме того, были высказаны утверждения о нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши.

Песков подчеркнул, что бойцы "Вагнера" находятся на территории Белоруссии с соответствующими договоренностями и подчеркнул суверенитет Белоруссии как независимого государства.