Володин: Депутаты будут использовать отечественные автомобили

Это решение было принято с учетом призыва президента Владимира Путина использовать отечественные машины.
Руководители фракций ГД договорились о переходе на отечественные автомобили в качестве поддержки отечественного автопрома.
Это решение было принято с учетом призыва президента Владимира Путина использовать отечественные машины.
Руководители фракций ГД договорились о переходе на отечественные автомобили в качестве поддержки отечественного автопрома.
admin
Митя Фомин был шокирован поведением грузинских активистов. Пребывая туристом в Батуми, музыкант стал свидетелем того, как грузинские активисты выкрикивали антироссийские лозунги, кидали в автобусы с россиянами бутылки и яйца.
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Президент России, Владимир Путин, подписал закон, который предусматривает блокировку денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия ввела санкции.