Володин: Депутаты будут использовать отечественные автомобили

14:10 2023-08-04

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Государственной думы России будут использовать российские автомобили вроде "Москвич", "Лада", "Аурус" и в будущем "Волга".

Это решение было принято с учетом призыва президента Владимира Путина использовать отечественные машины.

Руководители фракций ГД договорились о переходе на отечественные автомобили в качестве поддержки отечественного автопрома.