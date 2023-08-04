Путин утвердил закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев

14:25 2023-08-04

Президент России, Владимир Путин, подписал закон, который предусматривает блокировку денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия ввела санкции.

Этот закон создает унифицированный механизм для применения экономических мер в стране, включая ограничение финансовых операций и замораживание активов санкционированных лиц, а также операций, связанных с ними.