Этот закон создает унифицированный механизм для применения экономических мер в стране, включая ограничение финансовых операций и замораживание активов санкционированных лиц, а также операций, связанных с ними.
Путин утвердил закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
14:25 2023-08-04
Президент России, Владимир Путин, подписал закон, который предусматривает блокировку денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия ввела санкции.
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14:40
admin
Фомин рассказал, что в русских в Батуми кидали яйца и бутылки, когда певец был там на экскурсии
Митя Фомин был шокирован поведением грузинских активистов. Пребывая туристом в Батуми, музыкант стал свидетелем того, как грузинские активисты выкрикивали антироссийские лозунги, кидали в автобусы с россиянами бутылки и яйца.