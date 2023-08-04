55-летняя Валерия похвасталась фигурой как у девочки, позируя на фото в купальнике

15:05 2023-08-04

Исполнительница Валерия выложила в собственном логе снимок, где она лежит на шезлонге в ярком купальнике.

Под своим фото в бикини Валерия написала "рассуждение" на тему, как поменялось с возрастом ее отношение к загару.

Знаменитость рассказала, что на солнце находится только второй раз за лето.

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    В настоящее время артистка избегает загара, сохраняя естественный коллаген.

    Ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, придерживается иного мнения на этот счет. Он постоянно обгорает, но заявляет, что насыщается витамином D.

    Исполнительница также отметила, что просто так лежать на солнце для нее очень утомительное занятие. Не спасают даже чтение книги или прослушивание аудиолекций.

    Спортом на солнце Валерия заниматься не любит.

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