Фанаты Киркорова грозят ему бойкотом, если он не прокомментирует интим с Паниным

Поклонники Филиппа Киркорова требуют от него объяснений по поводу ситуации с Алексеем Паниным, но тот сохраняет молчание.

Одна из интернет-пользовательниц написала на странице исполнителя, что он умер для ее бабушки, как та услышала, что он гей.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в отличие от певца отреагировала на слова Панина, назвав того клоуном.

Сотрудница музыканта утверждает, что судиться с актером Филипп Бедросович не будет по той причине, что никто слова артиста всерьез не воспринимает, также это достаточно проблематично по причине проживания Алексея в Испании.