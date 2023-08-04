Переписка Панина и Киркорова на фоне скандала с интимом попала в Сеть

Суть переписки проста: Алексей Панин утверждает, что ничего плохого лично против Филиппа Киркорова не имеет, но раз тот поддерживает РФ в ситуации с СВО, ему не поздоровится.

Адвокат исполнителя Александр Добровинский убежден, что Панин "заменил" Максима Галкина на Киркорова неспроста, ведь юморист находится на стороне Украины.

Юрист намекает, что, обвинив Киркорова в гомосексуализме, актер пытается отомстить ему за то, что он не отвернулся от России после событий февраля 2022 года.

Напомним, что геем Панин назвал также актера Виктора Сухорукова, который опровергает его слова.