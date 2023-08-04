Артемий Лебедев назвал мистические российские шоу пустышками, которые срочно необходимо убирать из эфира

"Пустышки для развлечения" - именно так именует мистические телепроекты известный в РФ блогер Атемий Лебедев.

Звезда Сети убежден, что государство не должно допускать такие программы на ТВ по той причине, что его задача формирование здорового мышления своего народа, а не поощрение "чуши", которую только бабкам в деревне можно смотреть, так как их психике уже ничего навредить не может.

Лебедев не теряет надежды, что общество будет более избирательным при отборе контента для просмотра, отдавая предпочтение содержательным и информативным проектам, повышающим уровень образованности.

Блогер снял видеообзор новостей по теме, разместив его на Rutube.