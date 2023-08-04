Самбурская, отказавшаяся сниматься в продолжении Универа, объяснила, что раньше играла в сериале только ради денег

Поклонники обвинили Настасью Самбурскую в меркантильности после того, как та заявила, что ее съемки в сериале "Универ" были только ради денег.

Актриса не обиделась на такой упрек, отметив, что все взрослые люди посещают работу, чтобы им платили деньги.

Знаменитость была возмущена тем, что 3 года подряд, пока она снималась в проекте ее гонорар стоял на месте, а создатели многосерийной картины на финансы пожаловаться не могли.

Когда же ей предложили продолжить съемки в новом сезоне, Настасья поинтересовалась размером гонорара, оказалось, что он такой же.

Звезда экрана отказалась принимать участие в фильме, если ставка не будет расти. Так как денег ей больше не предложили, работать в проекте она не намерена.