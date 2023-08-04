Арзамосова сделала пластическую операцию, исправив нос

17:40 2023-08-04

Дело в том, что актриса Лиза Арзамасова сломала нос на съемках одного из ледовых шоу. Знаменитость долго откладывала визит к врачу, но с ней произошел один случай, когда она решилась на ринопластику.

Дело в том, что в результате перелома нос Лизы Арзамасовым сросся, но неправильно.

Актриса утверждает, что подтолкнул ее к оперативным действиям случай, после которого она вынуждена была обратиться в клинику пластической хирургии.

Дело в том, что на одном из спектаклей партнер по сцене открыл дверь, ударив ее по носу.

Дальше тянуть было нельзя. Артистка отмечает, что кроме того, что травму пролечили, и форму органа обоняния также подправили.

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