Арзамосова сделала пластическую операцию, исправив нос

Дело в том, что в результате перелома нос Лизы Арзамасовым сросся, но неправильно.
Актриса утверждает, что подтолкнул ее к оперативным действиям случай, после которого она вынуждена была обратиться в клинику пластической хирургии.
Дело в том, что на одном из спектаклей партнер по сцене открыл дверь, ударив ее по носу.
Дальше тянуть было нельзя. Артистка отмечает, что кроме того, что травму пролечили, и форму органа обоняния также подправили.
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