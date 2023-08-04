Арзамосова сделала пластическую операцию, исправив нос

Дело в том, что в результате перелома нос Лизы Арзамасовым сросся, но неправильно.

Актриса утверждает, что подтолкнул ее к оперативным действиям случай, после которого она вынуждена была обратиться в клинику пластической хирургии.

Дело в том, что на одном из спектаклей партнер по сцене открыл дверь, ударив ее по носу.

Дальше тянуть было нельзя. Артистка отмечает, что кроме того, что травму пролечили, и форму органа обоняния также подправили.