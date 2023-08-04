Брухунова поделилась очень необычным снимком своего наследника Вагана, которого родила от Петросяна

Татьяна Брухунова поделилась с фолловерами впечатлениями от отдыха в обществе своего маленького сына Вагана.
Жена Евгения Петросяна вместе с его младшим наследником остановилась в роскошном отеле на побережье.
Татьяна Брухунова поделилась с фолловерами впечатлениями от отдыха в обществе своего маленького сына Вагана.
Жена Евгения Петросяна вместе с его младшим наследником остановилась в роскошном отеле на побережье.
Любящая мать поделилась снимком сына в шортах и футболке, находящегося у бассейна, где он устроил шоу мыльных пузырей на фоне надувного динозавра.
Напомним, что мальчик родился в семье сатирика и его помощницы в марте 2020 года.
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У покойного Владимира Жириновского есть наследник Игорь Лебедев, рожденный в браке. Остальные двое детей - внебрачные. Младший сын политика Олег Эйдельштейн (появился на свет на стороне) собирается вступить в борьбу за наследство отца.
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