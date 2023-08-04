Брухунова поделилась очень необычным снимком своего наследника Вагана, которого родила от Петросяна

17:50 2023-08-04

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно общается со своими подписчиками. Не прячет от посторонних глаз возлюбленная юмориста сына Вагана.

Татьяна Брухунова поделилась с фолловерами впечатлениями от отдыха в обществе своего маленького сына Вагана.

Жена Евгения Петросяна вместе с его младшим наследником остановилась в роскошном отеле на побережье.

  • Изображение статьи

    Любящая мать поделилась снимком сына в шортах и футболке, находящегося у бассейна, где он устроил шоу мыльных пузырей на фоне надувного динозавра.

    Напомним, что мальчик родился в семье сатирика и его помощницы в марте 2020 года.

Показать следующие комментарии
Фото