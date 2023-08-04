Канделаки в восторге от Волкова, которому досталась роль Серкана в российской версии сериала Постучись в мою дверь

Тина Канделаки убеждена, что, будучи актером драматическим, Никита Волков придаст своему герою "дополнительную сложность и загадочность).

Продюсер информировала, что Никита - популярный актер из Питера, творчеством которого можно насладиться на сцене театра имени Ленсовета.

По словам Канделаки, Волков стал открытием среди современных талантов, которого ждет большой успех.

Знаменитость утверждает, что, когда на кастинге появился Никита, то он всех очаровал. Решение было единогласным - "Серкан найден".