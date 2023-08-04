МИД Беларуси: Польша не смогла доказать нарушение своих границ вертолётами

В пятницу, 4 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси сообщила, что МИД Польши вручил ноту протеста белорусском послу, обвинив вертолёты вооружённых сил РБ в нарушении польских государственных границ.

В МИД Беларуси утверждают, что в полученной от Польши ноте протеста нет неопровержимой информации, подтверждающей нарушение польских госграниц белорусскими вертолётами.

Накануне в Министерстве обороны Польши сообщили, что два белорусских вертолёта Ми-8 и Ми-24 якобы нарушили польское воздушное пространство во время учений с бойцами "Группы Вагнера" в Брестской области.

В ответ Минск предоставил руководству Варшавы данные объективного контроля, доказывающие, что белорусские вертолёты не пересекали воздушную границу Польши.