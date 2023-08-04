Бас-гитарист группы Машина времени Кутиков назвал соотечественников, выступающих за спецоперацию, необразованными

Александр Кутиков убежден, что личности, поддерживающие то, что сейчас творится в Украине с подачи России, необразованные.
В "безграмотности" своего народа музыкант обвинил правительство, которое направляет средства на оборону, отмахиваясь от нужд образования, о чем информирует "Абзац".
Известно, что Кутиков не побоялся выйти на сцену с Андреем Макаревичем в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле " Рандеву" в Юрмале, где выступали только те, кто против СВО.
На мероприятии можно было увидеть в качестве гостей Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Также в зале присутствовал историк моды Александр Васильев.
Свои композиции исполняли Вера Брежнева, Верка Сердючка, Макс Барских, "Машина времени".
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