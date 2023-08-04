Поргина пожаловалась на невыносимую обстановку в театре Ленком, особое внимание уделив хамству Варшаверу в ее адрес

В своем недавнем интервью изданию kp.ru Людмила Поргина рассказала, что пенсию получает мизерную в 17 000 российских рублей.
Спасают ее доплаты в размере 30 000 рублей, которые полагаются ей за звание заслуженной артистки РФ.
Свой заработок в "Ленкоме", составляющий 40 000, вдова Николая Караченцова называет кошкиными слезами.
Актрису очень обижает тот факт, что ей не давали играть, запихав в массовку.
Такое отношение к ней заставило знаменитость написать заявление по собственному желанию.
Обращает внимание Поргина и на хамство Марка Варшавера, который руководит учреждением культуры.
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