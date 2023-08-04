Шварценнегер объяснил, почему его раздражают многие люди в качалке

21:05 2023-08-04

Актер Арнольд Шварцнеггер, несмотря на тот факт, что ему 76 лет, может похвастаться отличной физической формой. Знаменитость занимается ежедневно и не терпит тех, кто все делает вполсилы.

Арнольд Шварценнегер утверждает, что, занимаясь в тренажерном зале, нет-нет да и "поглазеешь" по сторонам.

Больше всего знаменитость "бесит", когда пришедшие в качалку неправильно выполняют упражнения.

Он называет самыми отвратительными ошибками новичков работу не на полную мощь: "недоподтягивание", такие же отжимания и скручивания.

Звезда экрана порекомендовал все делать на полную мощь, ведь только тогда будет эффект.

По словам Шварценнегера, необходимо чувствовать напряжение в мышцах, а для этого нужно "дожимать до конца".

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