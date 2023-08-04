Шварценнегер объяснил, почему его раздражают многие люди в качалке

Арнольд Шварценнегер утверждает, что, занимаясь в тренажерном зале, нет-нет да и "поглазеешь" по сторонам.
Больше всего знаменитость "бесит", когда пришедшие в качалку неправильно выполняют упражнения.
Он называет самыми отвратительными ошибками новичков работу не на полную мощь: "недоподтягивание", такие же отжимания и скручивания.
Звезда экрана порекомендовал все делать на полную мощь, ведь только тогда будет эффект.
По словам Шварценнегера, необходимо чувствовать напряжение в мышцах, а для этого нужно "дожимать до конца".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__