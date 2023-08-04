3 американки пострадали от нападения выдры

ЧП произошло 2 августа. Дело в том, что трое женщин переправлялось по реке, когда выдра напала на них.

Как только американки выбрались на берег, они вызвали срочные службы.

Все трое получили различные травмы. Одна из пострадавших была госпитализирована с сильными укусами лица и тела.

Эксперт заключил, что нападение выдр на людей - редкость. Такую агрессию животного могло спровоцировать выхаживание потомства.