Перед выходными доллар опять подорожал, достигнув рекордных отметок

Информация о текущем состоянии курсов валют предоставлена Белорусской валютно-фондовой биржей.

В пятницу, 4 августа, доллар поднялся в цене до 3 руб. 11, 59 коп., он добавил сразу 0, 0284 пункта (+0,92 процента). Это уже шестой взлет подряд.

Подросла также китайская валюта, она начала укрепляться со второго августа. Сегодня юань подорожал на 0, 87%. Теперь 10 юаней можно купить за 4 бел. руб. и 34, 72 коп.

Курс российских денег накануне выходных завис на отметке в 3, 2888 бел. руб. за 100 рублей. Денежная единица РФ упала в цене по отношению к белорусскому рублю на 0,32%.

По информации БВФБ, в августе российский рубль еще ни разу не усиливал свои позиции.

Евро сегодня стоит 3 бел. руб. и 37, 56 коп. Он снизил свою цену на 0,1%, упав на 0, 0034 пункта.