4 августа отставной генерал вооружённых сил Украины Сергей Кривонос публично заявил, что при желании войска России могут дойти до Киева за двенадцать часов. По данным Кривоноса, Генштаб ВСУ существенно недооценивает способности российской армии, о чём Владимира Зеленского уже предупреждали многие западные аналитики в области военного дела.

При этом Сергей Кривонос считает, что несмотря на многочисленные предупреждения правительство Украины продолжает недооценивать мощь российской группировки войск в зоне спецоперации.