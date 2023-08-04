Госдеп США попросил Россию объяснить условия возвращения к зерновой сделке

5 августа сотрудник Государственного департамента США Джеймс О'Брайен публично заявил, что администрация Вашингтона просит правительство России обозначить условия для своего возвращения к зерновой сделке, направленной на вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины и прекратившей своё функционирование 17 июля.

Накануне госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности Белого дома помочь Москве в экспорте российских аграрных товаров в случае, если она вернётся к зерновым соглашениям.