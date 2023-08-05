Согласно Саудовскому госагентству новостей, данное мероприятие продолжает гуманитарные инициативы, поддерживаемые наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и направленные на урегулирование кризиса, включая контакты с российским и украинским руководством.
Саудовская Аравия организует встречу по кризису на Украине на уровне нацсоветников
06:05 2023-08-05
5 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоится международное совещание национальных советников по вопросам безопасности нескольких стран, посвященное анализу путей разрешения украинского конфликта.
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06:52
Оксана Храмова
Больше половины украинских дипломатов не хотят возвращаться на Украину из заграничных командировок
От 40 до 60% украинских дипломатов решили не возвращаться на родину, когда у них закончились зарубежные командировки. Об этом сообщается в материале украинского информационного ресурса «Зеркало недели».
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