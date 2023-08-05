Саудовская Аравия организует встречу по кризису на Украине на уровне нацсоветников

06:05 2023-08-05

5 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоится международное совещание национальных советников по вопросам безопасности нескольких стран, посвященное анализу путей разрешения украинского конфликта.

Согласно Саудовскому госагентству новостей, данное мероприятие продолжает гуманитарные инициативы, поддерживаемые наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и направленные на урегулирование кризиса, включая контакты с российским и украинским руководством.