Выступая на канале U.S. Tour of Duty, Риттер заявил о слабости ВСУ, которые «близки к развалу». В то же время армия России располагает достаточными резервами, которые могут позволить ей в считанное время легко занять Харьков.

Между тем, по мнению экс-офицера американской разведки, у главы России Владимира Путина нет цели завоевать большое количество украинских территорий. Для него важно придерживаться выбранного курса, города Украины освобождаются согласно планам СВО.

В то же время на Западе приходит понимание того, что при переходе к мирному соглашению между Россией и Украиной появится новая граница.