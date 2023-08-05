Украинский беспилотник повредил российский танкер, у которого образовалась пробоина

Согласно источнику, Федеральное агентство морского и речного транспорта было проинформировано Морским спасательно-координационным центром Новороссийска о повреждении танкера «Сиг»:

В 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона.

Корабль приближался к Керченскому проливу с юга, когда случилась авария после атаки безэкипажного катера. Экипаж начал избавляться от поступавших внутрь потоков воды. Моряки получили средства для откачки от судов Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы «Меркуирй» и «Импульс», которые быстро прибыли к месту ЧП.