Соскин призывает Зеленского перестать «бросать на мясо» своих бойцов

По мнению Олега Соскина, который выступил на своею ютуб-канале 4 августа, украинский президент должен остановиться из-за колоссальных потерь и вступить в мирный диалог с Москвой.

Аналитик требует отмены военного положения и прекращения огня. Также он возмущен тем, что Зеленский не жалеет своих солдат: «хватит ребят на мясо бросать».

Соскин отметил, что сейчас ситуация на передовой для Украины очень трудная. Катастрофически не хватает бойцов, поэтому людей мобилизуют везде, где только можно, хватают прямо с улицы и везут сразу на линию фронта.