В космосе обнаружили вопросительный знак

Свежие данные, полученные этим телескопом, показывают, что вдалеке, на расстоянии 1470 световых лет от Земли, находится интересный объект под названием Herbig-Haro 46/47, который, при более детальном рассмотрении, напоминает знак вопроса.

Снимки, сделанные телескопом James Webb, позволяют увидеть объект Herbig-Haro 46/47 с необычной формой, состоящей из двух изгибов, которые напоминают верхний и нижний знаки вопроса. Этот объект представляет собой облако газа и пыли, из которого вырываются плотные потоки горячего газа, наблюдаемые в виде светящихся пятен.

Ученые предполагают, что эта необычная форма может быть результатом слияния двух галактик, которое привело к формированию такого замысловатого образа.

Первоначальные анализы данных указывают на то, что объект Herbig-Haro 46/47 находится в процессе активного развития и формирования звезд. Исследователи считают, что эта необычная форма может быть вызвана турбулентными процессами, связанными с гравитационными взаимодействиями и газовыми выбросами, которые возникают в результате слияния галактик.