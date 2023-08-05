В космосе обнаружили вопросительный знак

10:13 2023-08-05

Новейший телескоп James Webb, запущенный американским аэрокосмическим агентством NASA, продолжает удивлять нас новыми открытиями во Вселенной.

Свежие данные, полученные этим телескопом, показывают, что вдалеке, на расстоянии 1470 световых лет от Земли, находится интересный объект под названием Herbig-Haro 46/47, который, при более детальном рассмотрении, напоминает знак вопроса.

Снимки, сделанные телескопом James Webb, позволяют увидеть объект Herbig-Haro 46/47 с необычной формой, состоящей из двух изгибов, которые напоминают верхний и нижний знаки вопроса. Этот объект представляет собой облако газа и пыли, из которого вырываются плотные потоки горячего газа, наблюдаемые в виде светящихся пятен.

Ученые предполагают, что эта необычная форма может быть результатом слияния двух галактик, которое привело к формированию такого замысловатого образа.

Первоначальные анализы данных указывают на то, что объект Herbig-Haro 46/47 находится в процессе активного развития и формирования звезд. Исследователи считают, что эта необычная форма может быть вызвана турбулентными процессами, связанными с гравитационными взаимодействиями и газовыми выбросами, которые возникают в результате слияния галактик.