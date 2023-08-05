Восемнадцатилетний парень погиб в ДТП в Ганцевичском районе

В ДТП в Ганцевичском районе погиб 18-летний пассажир, еще трое участников аварии доставлены в больницу, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Дорожная авария произошла 5-го августа около 8.20. Как отмечено в сообщении, водитель Ford, 18-летний житель Ганцевичей, ехал по трассе Н5 Хотыничи - Раздяловичи - Выгонощи. Водитель в какой-то момент не справился с управлением, и машина съехала в правый по ходу движения кювет.

18-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, в результате ДТП погиб. Сам водитель и еще два 18-летних пассажира госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.