Диетолог Пономарева рассказала, какое блюдо на завтрак снижает холестерин

Увеличение до 30 граммов в день потребления растворимой клетчатки не только поможет избавиться от запоров, но также способствует детоксикации печени.

Именно с токсичностью печени, уверена врач-диетолог Василиса Пономарева, может быть связан высокий показатель холестерина, так как холестерин из организма удаляется именно через печень.

Пономарева в такой связи рекомендует употреблять овес, который помогает снизить уровень холестерина в связи с содержанием в нем бета-глюкана, явлющегося разновидностью клетчатки.

60 граммов овсяных отрубей в сутки могут снизить уровень липопротеинов низкой плотности, то есть так называемого "плохого" холестерина, а также липидов в крови, - рассказала диетолог "МедикФоруму".

Врач советует есть овсянку на завтрак. И чем меньше обработан овес, тем больше он содержит бета-глюканов, обладающих свойствами снижения уровня холестерина, подчеркнула эксперт.

В перечне других богатых клетчаткой продуктов медик назвала ячмень, коричневый рис, капусту, брокколи, темно-зеленые листовые овощи.