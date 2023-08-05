Лариса Гузеева в съемках нового сезона шоу «Давай поженимся!» занята вместе с собачкой Жужей

64-летняя телеведущая Лариса Гузеева приступила к съемкам очередного сезона шоу «Давай поженимся!». Артистка при этом взяла с собой в студию своего питомца, сообщает Космополитен.

Константин Эрнст еще в июне заявил о возвращении шоу «Давай поженимся!». Роза Сябитова и Лариса Гузеева очень рады возвращению на экраны.

Звезда фильма «Жестокий романс» недавно показала свое фото из гримерки. Вместе с артисткой в кадр попала и ее собака по кличке Жужа.

Мы с Жужей в выпуске "Давай поженимся!". Я почему ведь раньше такая злая была? Потому что собанюшеньки у меня не было! — заверила Гузеева.

Актриса показала забавное видео с любимицей. Собака спала вместе с дочерью Гузеевой, потом готовилась с телеведущей к съемкам.

Поклонники звезды остались в восторге, назвав питомца теледивы «прелестью прелестной».