Латвия будет выгонять из страны россиян, которые не смогут сдать экзамен по языку

Латвия нашла способ избавиться от россиян «по закону». Теперь российские граждане с постоянным видом на жительство могут быть выселены из страны, если они все еще не прошли экзамен по знанию национального языка. Такую информацию сообщил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

Он подтвердил, начиная с сентября россиянам из обозначенной категории начнут рассылать уведомления с требованием покинуть Латвию. На выезд из страны дается срок до трех месяцев.

За игнорирование указанных требований россиянам полагается штраф, уголовная ответственность пока не применяется.

Если граждане России успеют успешно сдать языковой экзамен, претензий со стороны латвийский властей не будет, люди смогут остаться в стране на законных основаниях.