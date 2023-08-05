В США на троих женщин напали дикие выдры

Женщины находились на прогулке и плыли на надувном каяке по реке недалеко от моста Сэппингтон. Внезапно они заметили одну или двух диких выдр, которые находились в воде. Без предупреждения одна из выдр приблизилась к женщинам и нанесла им атаку.

Пострадавшие сразу же сумели добраться до берега, тогда как выдра уплыла. В результате нападения одну из женщин потребовалась срочно госпитализировать с использованием вертолета из-за серьезности ее травм.

Нападение диких выдр на людей является редким явлением, однако это событие привлекло внимание как местных жителей, так и экспертов по животному миру. После инцидента службы парка и животного мира Монтаны предприняли меры для оценки и контроля ситуации.

Были рассмотрены действия выдр в отношении человека и приняты меры предосторожности для предотвращения подобных нападений в будущем.