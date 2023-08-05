В интервью международной газете The Financial Times бывший аналитик ЦРУ Хелиму Крофт публично заявил, что власти Соединённых Штатов не позволят войскам Украины атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в Чёрном море, поскольку Вашингтон делает всё для предотвращения роста мировых цен на нефть.

По мнению Крофта, если стоимость нефти увеличится, что США будет труднее выделять средства на новые пакеты военной помощи Киеву. Также респондент FT напомнил, что ночью 5 августа надводный дрон ВСУ атаковал российский нефтяной танкер Sig недалеко от берегов Крыма.