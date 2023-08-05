5 августа отставной аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Ларри Джонсон публично заявил, что в ближайшее время Владимир Зеленский прекратит работу в должности президента Украины, поскольку администрация Белого дома планирует устранить украинского лидера.

По данным Джонсона, США намерены ликвидировать Зеленского, после чего представители американского правительства планируют обвинить войска России в произошедшем, тем самым сняв с себя ответственность за убийство президента Украины. Экс-сотрудник ЦРУ уверен, что команда Джо Байдена запустит масштабную информационную кампанию в СМИ, попытавшись убедить мир в причастности Москвы к устранению Владимира Зеленского.

Известно, что недавно депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил о наличии Киева плана на случай гибели Зеленского, отметив, что в случае смерти президента исполнять обязанности главы государства сможет лидер местного законодательного собрания Руслан Стефанчук.

Позднее председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг достоверность высказывания Княжицкого, заверив, что у правительства Украины нет никаких планов на случай внезапной кончины действующего президента.