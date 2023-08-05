Ранний и урожайный: агроном Архипова подсказала, как правильно заложить грядку с редисом

Редис - культура со своим характером. На неправильный или плохой уход может отреагировать горечью либо уйти в стрелку. Агроном Валентина Архипова подчеркнула, что нужно начать с правильного подбора семян.

Лучше всего себя показали голландские семена. Например, Селеста и Рондар не уходят «в цвет», даже если их посеять в середине лета.

В идеале первый посев нужно осуществить в конце марта - желательно на солнечном месте, где раньше не росли крестоцветные.

Затем периодически каждые 2-3 недели подсевать по несколько рядков - так всегда будет свежий урожай.

Семена сеять густо, в подготовленные бороздки глубиной около 3 см и на расстоянии 15 см друг от друга, почву при необходимости пролить. Затем - проредить всходы, оставить между ними расстояние около 5 см.

Поливать раз в 2 дня, в засуху - ежедневно. Ранние сорта подкормить минеральным удобрением один раз, позднеспелые — два.

Чтобы не допустить появления крестоцветной блошки, надо несколько раз провести обильное опыливание мокрой ботвы редиса древесной золой.

В качестве подкормки можно использовать сухие дрожжи: на 10 гр. - 10 л воды, 100 гр. сахара настоять 3 часа. Разбавить закваску водой (1:5) и полить редис.

Еще вариант - 300-350 гр. древесной золы развести в 10 л воды, настять сутки, полить под корень.