Диетолог Соломатина предостерегла от увлечения эклерами

В эклерах содержатся «пустые» калории. К тому же, если десерт приготовлен из натуральных ингредиентов, его нельзя хранить более двух суток, рассказала радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, людям с лишним весом, а также диабетом и инсулинорезистентностью есть такие лакомства опасно.

Эклеры лучше не есть вообще. Если пирожные хорошего качества и небольшие, тогда можно съесть и два. Но больше не нужно, - отметила эксперт.

Но, добавила, все-таки лучше не употрелять их вообще. Начинка в таких пирожных - это жир. Кроме того, это быстро портящийся продукт. А если указан долгий срок, в его составе - консерванты и ненатуральный состав.

Соломатина подчеркнула: эклер «не десерт, а лакомство, которое надо есть по большим праздникам».