6 августа белорусов ожидает усиление жары, объявлен красный уровень опасности

В заявлении Белгидромета на официальном сайте ведомства сообщается о штормовом предупреждении. Публикуется уведомление «об опасном гидрометеорологическом явлении». Объявлен красный уровень опасности.

В дневное время суток 6 августа температура воздуха прогреется до +34 градусов. В Брестской и Гомельской области стоит ожидать до +37.

В воскресенье будет наблюдаться слабая облачность, небольшие дожди и грозы в ночное время по некоторым районам Брестской области.

Ветер синоптики обещают юго-восточный до 10 м/с, местами порывы до 14 м/с. В отдельных регионах возможны усиления ветра до 20 м/с.