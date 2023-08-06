Этот пляж, длинной в три мили и имеющий форму полумесяца, был назван лучшим в США

Трехмильная полоса мягкого белого песка в форме полумесяца вдоль западного побережья Мауи, к северу от города Лахайна, уже давно привлекает путешественников своими чистыми голубыми водами, коралловыми рифами и яркой морской жизнью.

Подводное плавание и дайвинг у пляжа Каанапали (что по—гавайски означает "утес Каана") - любимые развлечения посетителей, которые могут увидеть разноцветных тропических рыб, зеленых морских черепах и широких скатов.

Даже те, кто предпочитает оставаться на суше, могут насладиться захватывающим наблюдением за китами.

Каждый год с декабря по апрель канал между соседними Ланаи, Молокаи и Мауи, известный как бассейн Мауи—Нуи, становится охраняемым заповедником, куда приходят размножаться мигрирующие горбатые киты.

Это делает пляжи Каанапали и Лахайна одними из лучших мест, где можно увидеть матерей и их детенышей, выходящих на поверхность океана и хорошо видимых с берега.

Сегодня на побережье Каанапали расположены два чемпионских поля для гольфа и несколько курортов Мауи.

Район, известный как пляж Каанапали, разделен пополам Черной скалой, или Пуу Кекаа, что означает "холмистая возвышенность"

На его вершине находился хеяу, или храм. Он почитается как священное место; место, где душа совершает прыжок в вечность.

Тур "Историческая тропа и история и легенды Каанапали" знакомит путешественников с самыми значимыми событиями и легендами, связанными с пляжем Каанапали.

Однако пляж Каанапали сталкивается с серьезными проблемами эрозии в течение последних четырех десятилетий.

В прошлом году после серии сильных южных волн часть мощеной дорожки пляжа вдоль береговой линии обрушилась в океан.

Скорость и серьезность ущерба ускорились, вероятно, из-за повышения уровня моря и недавнего рекордно высокого уровня воды. Каанапали.

Современное повышение уровня моря является результатом глобального потепления атмосферы и океана, вызванного деятельностью человека.

Изменения в силе шторма также объясняются изменением климата.

В рамках проекта по восстановлению пляжа штат завез в этот район 75 кубических ярдов песка, но сообщество все еще работает над долгосрочными решениями, чтобы сохранить лучший пляж страны.