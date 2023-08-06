Некоторые мамы полны решимости выглядеть гламурно перед родами, не хуже чем на свадьбу

Итак, почему некоторые женщины стремятся нанести макияж перед началом родового процесса.

Рождение ребенка - это то, от чего женщины просто приходят в норму.

Дженна Флетчер, мама четверых детей, говорит, что она категорически против этого: "Я считаю, что основное внимание должно быть уделено здоровью и безопасности мамы и ребенка."

"Я чувствую, что приукрашивание увековечивает представление о том, что рождение ребенка - это то, от чего женщины просто приходят в норму. Это умаляет, насколько это может быть тяжело и страшно."

Скоротать время в начале родов

Для других родителей некоторые из этих мероприятий по уходу за собой могут занять время в процесе ранних родов, поскольку в среднем роды, особенно первые, могут длиться от 12 до 24 часов, а вторые - от восьми до 10 часов.

Это довольно много времени, которое мамы могут потратить на подготовку дома, возможно, даже на принятие ванны или душа, и поэтому ежедневные процедуры ухода могут показаться естественными.

Восстановление чувства контроля

Для некоторых физическая подготовка своего тела к родам - это ритуал ухода за собой, который может быть успокаивающим в ситуации, вышедшей из-под контроля.

Лиззи Гудман, мама двоих детей из Чикаго:

Я нервничала и обнаружила, что получила немного контроля над ситуацией, обратив внимание на свою внешность.

Сила выбирать для себя

Как и в случае с любой спорной темой или дебатами, в конечном итоге ответ обычно заключается в том, чтобы делать то, что лучше для вас, и предоставить другим делать то же самое без осуждения.

Визажист Ронкал и мама троих детей о макияже перед родами:

Я буду чертовски честна с вами — это просто то, что вы хотите сделать. Вдохновляющая часть - это выбор того, что вы хотите делать.

Я думаю, что если это то, что приносит вам удовлетворение и помогает вам не сходить с ума, тогда сделайте это.

Вывод: если женщина испытывает потребность быть красивой в такой важный момент ее жизни, она имеет на это право.