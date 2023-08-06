Опытный садовод порекомендовал сроки посадки кабачка для раннего урожая

Выращивают кабачки для раннего урожая рассадным методом.

Когда высевать:

Семена высаживать надо в апреле, это оптимальный срок для раннего вызревания кабачков. В грунт переносить рассаду надо через 30-40 дней.

Более точную дату посева семян и высадки саженцев в открытый грунт можно определить, исходя из особенностей климата проживания.

При хороших погодных условиях можно посадить семена в апреле и высадить рассаду на постоянное место в мае.

Важно чтобы в это время ночные заморозки полностью ушли.

Согласно лунному календарю, если вы задумали посадить кабачок в конце апреля, то лучшие числа для этого - 21, 22, 25, 26.

Отправка в грунт и внесение удобрений:

Пересаживать подросшие саженцы кабачков нужно после 25 мая.

Опять-таки, если опираться на лунный календарь, то оптимальные сроки - 30,31 мая, 1,2,5 июня.

После того как рассаду пересадили в открытый грунт, можно подумать о подкормке.

Делают ее через пару недель или чуть позже после момента высадки.

Хорошее средство - компост или водный раствор перепревшего навоза.