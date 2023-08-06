Опытный садовод порекомендовал сроки посадки кабачка для раннего урожая

Выращивают кабачки для раннего урожая рассадным методом.
Когда высевать:
Семена высаживать надо в апреле, это оптимальный срок для раннего вызревания кабачков. В грунт переносить рассаду надо через 30-40 дней.
Более точную дату посева семян и высадки саженцев в открытый грунт можно определить, исходя из особенностей климата проживания.
При хороших погодных условиях можно посадить семена в апреле и высадить рассаду на постоянное место в мае.
Важно чтобы в это время ночные заморозки полностью ушли.
Согласно лунному календарю, если вы задумали посадить кабачок в конце апреля, то лучшие числа для этого - 21, 22, 25, 26.
Отправка в грунт и внесение удобрений:
Пересаживать подросшие саженцы кабачков нужно после 25 мая.
Опять-таки, если опираться на лунный календарь, то оптимальные сроки - 30,31 мая, 1,2,5 июня.
После того как рассаду пересадили в открытый грунт, можно подумать о подкормке.
Делают ее через пару недель или чуть позже после момента высадки.
Хорошее средство - компост или водный раствор перепревшего навоза.
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