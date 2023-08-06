Дочь Дмитрия Назарова попала в скандал и покинула Россию

Девушку при оформлении визы обманули на крупную сумму.

Меня жестко обманули и подставили с визой. Поплатилась большой суммой, а также важной медицинской встречей, назначенной сто 100 лет назад, — пожаловалась Арина Назарова.

По словам девушки, она уже не надеялась долететь до Канн, но на помощь пришли добрые люди. Они-то помогли ей с визой. Арина в итоге улетела во Францию, где у ее семьи имеются апартаменты.

Думала, что уже не увижусь с родителями. Однако есть люди, которые помогают, — сообщила дочь Назарова.