Вечером воскресенья, 6 августа, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где дал оценку переговорам по Украине, которые днём ранее прошли в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Медведев сообщил, что любой диалог, направленный на прекращение боевых действий, является уместным.

В то же время экс-президент России назвал три недостатка прошедших переговоров, отметив, что для их результативности в диалоге должны были участвовать обе стороны конфликта, а также учтены исторический контекст и нынешние территориальные реалии. По словам Дмитрия Медведева, ни одно из этих условий не было соблюдено в ходе переговоров в Джидде.

Медведев напомнил, что Россия не была приглашена к переговорам в Саудовской Аравии, а Украина не существовала как отдельное государство до 1991 года, когда распался Советский Союз. Также политик отметил, что украинская государственность стремительно разрушается, из-за чего многие территории возвращаются под контроль Москвы.

По мнению Дмитрия Медведева, для возобновления переговоров между правительствами России и Украины представители киевского режима должны "приползти на коленях, моля о пощаде". В противном случае возобновление мирного диалога нецелесообразно, считает бывший российский президент.

Примечательно, что на переговорах в Джидде присутствовал спецпредставитель КНР Ли Хуэй, который предложил администрации Киева учесть озабоченности России, назвав их фактором, спровоцировавшим Москву на проведение спецоперации.