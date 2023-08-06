Правильная весенняя обрезка абрикоса залог хорошего плодоношения

К важным процедурам ухода за деревом относится сезонная обрезка, которая подготавливает абрикос к хорошему плодоношению.

Эта плодовая культура характеризуется активным разрастанием, поэтому обрезка ей нужна не меньше двух раз в году.

Обрезка помогает проредить крону, оздоровить дерево в целом, что опять таки скажется на урожае положительно.

Если не делать обрезку несколько лет, то урожай резко упадет, крона загустится до невероятных объемов, ухудшая развитие дерева.

Обрезки бывают формирующими, санитарными, регулирующими, омолажиающими. Проводить процедуру надо отточенным очень острым инструментом, и обязательно стерильным.

Места обрезок обрабатываются садовым варом. Как правило, распространенные схемы обрезок сводятся к формированию разряженно-ярусной кроны или вазообразной.

В первом случае оставляется 5 скелетных веток. Расстояние между ярусами соблюдается в 30-40 см. При вазообразной или чашевидной форме крона состоит из 5-7 скелетных ветвей.

Лишние обрезают у самого ствола, соблюдая интервал в 40-50 см.

Формирование кроны начинается со второго года жизни дерева. Делать это надо три последующих года.

Важный момент: при обрезке абрикоса удалять можно не больше одной трети скелетных побегов.

Первый раз формирование кроны происходит только в том случае, если молодое растение полностью здорово. Летний прирост должен составлять не меньше 40 см.