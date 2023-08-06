России показали проработанный в Джидде план по мирному решению конфликта на Украине

На встрече изначально собирались рассмотреть план по мирному соглашению Владимира Зеленского. Однако Саудовская Аравия совместно с некоторыми другими странами представила собственный план.

Согласно этому плану, для совершения мирных переговоров должны быть прекращены все боевые действия с обеих сторон. За диалогом Москвы и Киева должна наблюдать ООН. Кроме того, план предусматривает выполнение таких требований: сохранение целостности Украины и взаимный обмен военнопленными.

Об итогах проведенных консультаций Россия была уведомлена Саудовской Аравией. По сообщению администрации Зеленского, в переговорах по украинскому вопросу участвовали свыше 40 стран. Среди них западные страны, а также КНР, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Бахрейн, Египет, Южно-Африканская Республика, Иордания, Чили, Катар, Кувейт, Аргентина.

Представителем от украины выступал Андрей Ермак, который назвал прошедшие консультации очень продуктивными. По его мнению, они приблизили Украину к осуществлению мирных предложений, сформулированных Киевом.