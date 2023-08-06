WSJ: в Джидде Киев согласился обсуждать мир с Россией без вывода войск

Вечером 6 августа репортёры американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров рассказали о результатах консультаций по украинскому конфликту, которые прошли в субботу в городе Джидда на территории Саудовской Аравии. По данным WSJ, в ходе переговоров в Джидде украинская делегация согласилась вернуться к переговорному процессу с Россией.

При этом в Wall Street Journal заявили, что Украина готова к мирным переговорам с российскими делегатами без условия о выводе военного контингента России с территорий, который Киев считает своими историческими землями. Итоги мероприятия в Джидде также прокомментировал экс-президент России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, желание Киева поскорее завершить российско-украинский конфликт является похвальным, однако любые мирные переговоры без участия в них Москвы не являются поводом для окончания спецоперации. Кроме того, Дмитрий Медведев призвал правительство Украины учесть нынешние геополитические реалии, обусловленные присоединением к России 4 новых регионов.

Характерно, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии Владимир Зеленский планировал представить свою так называемую "формулу мира", однако затем украинский президент заявил, что Киев готов рассмотреть подписание мирного соглашения с Россией на других условиях.

Также по итогам переговоров в Джидде страны-участницы мероприятий не представили итоговую декларацию, сославшись на то, что мероприятие носило исключительно консультативный характер.